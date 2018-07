Detran de AL volta a funcionar após um mês de greve Depois de um mês de greve, os funcionários do Departamento de Trânsito (Detran) de Alagoas decidiram retornar ao trabalho a partir de amanhã, mas o atendimento ao público só será reaberto na segunda-feira. O retorno ao trabalho foi decidido em assembléia geral da categoria, na entrada do Detran, no Campus Tamandaré, Litoral Sul de Maceió. A nomeação do desembargador aposentado Antônio Sapucaia para o cargo de diretor-geral do Detran foi o principal ponto na decisão dos servidores. A mudança na direção era a principal reivindicação dos servidores, que lutam pela moralização do órgão, por melhores condições de trabalho e pela investigação das denúncias de corrupção na autarquia. Antes da assembléia geral, uma comissão de servidores se reuniu com o secretário de Defesa Social Paulo Rubim e o novo diretor do Detran. Na reunião, o desembargador aposentado Antônio Sapucaia reafirmou o compromisso de moralizar e modificar o Detran. Ele prometeu exonerar os afilhados dos políticos e evitar nomeações de servidores com indicação política. Segundo informações da assessoria da Secretaria de Defesa Social, o Sindicato dos Servidores do Detran deve divulgar uma nota oficial com os pontos que foram discutidos no encontro.