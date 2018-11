Detran de SP suspende novo sistema para emitir CNH

Segundo o Detran, a suspensão foi feita para que os envolvidos no processo de emissão da CNH tenham um prazo maior de adaptação às exigências do novo sistema. Com o e-CNH, médicos, psicólogos e os Centros de Formação de Condutores devem ter uma certificação digital e equipamentos de informática com acesso à internet.

À tarde, a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (Abramet) divulgou nota sobre seu descontentamento com a implantação do novo sistema. Segundo a entidade, o sistema eletrônico tem apresentado inúmeras falhas nas cidades em que já é utilizado e pede que o e-CNH seja revisto, tenha as falhas solucionadas e seja devidamente testado antes da implantação.