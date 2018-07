Detran do RJ revogará credenciamento de clínicas

O juiz determinou também que a entidade selecione, no prazo de um ano, por intermédio de um processo licitatório e com critérios objetivos, as novas clínicas. A licitação deverá indicar ainda quantas funcionarão em cada região do Estado.

O Ministério Público, ao propor a ação civil pública, pediu a condenação por ato de improbidade administrativa de Eduardo Chuahy, Pedro Osório Vargas da Silva Filho, Hugo Leal Melo da Silva e do Detran-RJ. O juiz entendeu que não houve desrespeito à lei das licitações (Lei 8.666/93).

De acordo com os autos, o regime de credenciamento de clínicas de medicina de tráfego e psicologia do trânsito foi introduzido na gestão do ex-presidente do Detran-RJ, Eduardo Chuahy, com a previsão de instalação de 90 clínicas. Ao longo de sua gestão, foram credenciadas mais de 345 sem licitação. Em junho de 2002, o ex-presidente do Detran-RJ Pedro Osório Vargas da Silva Filho suspendeu o credenciamento, mas depois chegou a cadastrar outras, todas selecionadas sem licitação. Hugo Leal, igualmente, durante o seu mandato, credenciou outras 57 clínicas também sem seguir o procedimento.