Detran enviará carta com pontos da CNH O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran) começou a enviar cartas alertando condutores que atingiram dez ou mais pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). As correspondências são remetidas aos cidadãos do interior, litoral e Região Metropolitana de São Paulo. Por mês, de 50 mil a 60 mil cartas devem ser enviadas para motoristas dessas regiões. Em breve, o alerta também abrangerá a capital. A carta terá um quadro com as multas registradas até a data de sua emissão.