Detran orienta motoboys sobre novas regras da atividade O Detran de São Paulo começou na manhã desta segunda-feira campanha para alertar os motofretistas, também conhecidos como motoboys, e os condutores que desejam ingressar na profissão, sobre as novas exigências que visam a qualificação e a segurança do profissional. A ação tem como objetivo divulgar as novas exigências para o exercício da profissão, que constam na resolução 350/2010 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que passa a vigorar em todo o País no próximo dia 4 de agosto. O início da campanha começou por volta das 9h, no bolsão de estacionamento para motociclistas da Praça da República, na região central da capital.