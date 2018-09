Detran pega 2ª carro com mais de R$ 1 mi em multas O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) apreendeu hoje em São Paulo o segundo veículo com mais de R$ 1 milhão em débitos em menos de uma semana. O Gol cinza 2001 tem 737 multas, e, quando foi encontrado, era conduzido por um comerciante coreano de 72 anos, na avenida do Estado, altura do bairro do Pari, região central da capital paulista.