Detran prende dois por fraude em autoescola em SP A Divisão de Crimes de Trânsito do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) de São Paulo prendeu em flagrante o dono e um instrutor de uma autoescola no Ipiranga, na zona sul da capital, na tarde de ontem. Segundo o Detran, os dois adulteravam o horário das aulas de candidatos a motoristas de ônibus e usavam moldes de silicone com digitais para fraudar o sistema.