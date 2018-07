Detran proíbe auto-escola de expedir CNHs em MS

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) bloqueou nesta terça-feira, 10, o acesso da Auto-Escola Vinícius ao banco de dados do órgão. A empresa, situada em Sidrolândia, a 68 quilômetros de Campo Grande, está incluída nas escutas telefônicas realizadas durante os últimos 12 meses pela Polícia Rodoviária Federal, como uma das integrantes da chamada Máfia das CNHs. O local poderá apenas atender clientes para consultas e elaboração de orçamentos. VEJA TAMBÉM Em 1 ano, cinco escândalos abalam a Segurança Pública de SP Delegado do Detran de São Paulo é preso por tráfico Máfia queria ''comprar'' Ciretran de Ferraz Grupo intercedia em favor de integrantes do PCC Mais de 200 mil carteiras estão sob suspeita O mesmo procedimento foi adotado na segunda-feira, 9, contra a Auto-Escola Aliança, localizada em Campo Grande. Foram gravadas conversas sobre negociações de carteiras de habilitação para motoristas entre o funcionário da firma, Bento de Souza e um sargento da Polícia Militar, lotado no posto policial da Estação Rodoviária de Campo Grande. O sargento está detido no presídio militar. O Detran-MS iniciou nesta terça-feira, 10, um levantamento em todas as auto-escolas sobre a expedição de CNHs paulistas.