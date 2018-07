Detran-SP afasta 14 delegados suspeitos de fraudar CNH O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) de São Paulo afastou hoje 14 delegados de Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans) da região metropolitana e da Baixada Santista, acusados de envolvimento em fraude de habilitações de motorista. São dez delegados da Grande São Paulo e outros quatro do litoral. Havia a expectativa de que a cúpula da Polícia Civil se reunisse hoje para discutir a questão. Hoje, foi preso o ex-chefe da Ciretran de Ferraz de Vasconcelos, delegado Fernando José Gomes. Gomes é suspeito de pertencer ao grupo que fraudava Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs). Além da detenção de Gomes, a Justiça determinou a prorrogação da prisão temporária de outros 19 acusados de fazer parte do bando. Eles tinham sido presos no início da semana, na Operação Carta Branca, da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A máfia das CNHs tentou "comprar" a Ciretran de Ferraz de Vasconcelos para ter o direito de nomear o delegado que desejasse para que a repartição trabalhasse só para os integrantes da organização criminosa. Pelas contas da quadrilha, a cadeira de delegado da Ciretran podia ser adquirida por R$ 120 mil.