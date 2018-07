Detran-SP investiga 30 alunos de autoescola por fraude

O delegado do Detran, Wilson Roberto Zampieri, disse acreditar que as aulas fraudadas eram ministradas de manhã e à tarde. Mas investiga a hipótese de que tenha havido fraude também à noite já que, desde o dia 17 de maio, 20% das aulas têm de ser noturnas. Antes, não havia necessidade de aulas nesse período.

Os primeiros alunos serão ouvidos na próxima segunda-feira. As apurações começaram anteontem à tarde, após a prisão em flagrante de Sandra Regina Falcão, 44 anos, dona da autoescola. Segundo a polícia, Sandra criou um sistema em que os futuros motoristas não precisam fazer aulas práticas para receber habilitação. Para isso, as aulas foram marcadas em nome de um ex-instrutor da autoescola, demitido por ela.

Segundo as explicações do delegado do Detran, a dona do estabelecimento substituía as digitais do ex-funcionário no sistema para marcar as aulas. Assim, no horário em que o aluno deveria estar dirigindo, ela inseria no sistema a informação de que isso estava ocorrendo usando a sua digital, que estava cadastrada como se fosse do ex-funcionário. Na verdade, o candidato à motorista sequer havia comparecido à autoescola. A fraude só foi descoberta porque o rapaz, demitido no mês passado, arrumou outro emprego como instrutor, porém não conseguia entrar no sistema do Detran, que acusava que ele já estava dando aula em outro lugar.

"Ele procurou o Detran e foi descoberto que seu nome estava relacionado a digitais de outra pessoa. Depois, fizemos um boletim de ocorrência por falsidade ideológica", disse Zampieri. Segundo ele, Sandra fica presa pois houve flagrante. Ela teria confirmado a ''troca de digitais''. O delito, segundo Zampieri, é inafiançável. Os alunos, diz ele, serão ouvidos e "se comprovado que não fizeram as aulas, irão responder por coautoria." Mas, não ficam presos por não ter ocorrido flagrante. As informações são do Jornal da Tarde.