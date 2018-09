Detran-SP sai da pasta de Segurança e vai para Gestão O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, anunciou hoje que o Detran (Departamento Estadual de Trânsito) passará ao comando da Secretaria de Gestão Pública e que a nova estrutura da autarquia será definida até a próxima semana. No primeiro dia útil do seu governo, Alckmin assinou decreto para a criação de uma comissão que estudaria as mudanças no Detran.