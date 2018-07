Detrans do País suspendem emissões de CNHs até 2ª O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) de São Paulo informou que a partir de amanhã e até as 3 horas da próxima segunda-feira os Detrans de todo Brasil estarão impossibilitados de realizar quaisquer serviços relativos às Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) por causa da implantação de um novo projeto. O órgão diz que o novo sistema permitirá o controle e o acesso de informações sobre cada condutor em qualquer Detran do Brasil com mais rapidez e segurança. No entanto, para a implantação, é necessária a transposição da antiga base de dados para a nova, o que será feito durante todo o fim de semana. Em São Paulo, o Detran terá expediente normal durante o período, mas nenhuma transação envolvendo CNHs poderá ser realizada, pois não haverá comunicação com a base nacional, de responsabilidade do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran).