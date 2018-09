Detro vai financiar revitalização de bonde no Rio

Os primeiros R$ 20 milhões serão repassados até dezembro e o restante, ao longo de 2012. A previsão é de que todo o serviço de recuperação do Sistema esteja concluído em cerca de um ano.

A recuperação do Sistema de Bondes engloba a troca de trilhos em toda a via permanente com o uso dos bilabiados que, por comprovação técnica, são mais seguros que os contra-trilhos atuais; recuperação de toda a via aérea e do cabeamento elétrico; construção de uma nova subestação; reforma das estações; reativação do Ramal do Silvestre - para interligação com o bondinho do Corcovado - ; reforma de 16 bondes, entre outras.

Estão nos planos também a total reforma da Oficina dos Bondes e a revitalização do museu existente em suas dependências, além da instalação de uma escola técnica para atualização e formação de nova mão de obra.