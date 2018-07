Deuses e mortais Eis que Richard Wagner está de volta ao Teatro Municipal. Depois de 'A Valquíria', no ano passado, agora é a vez de O Crepúsculo dos Deuses, ópera cheia de paixões e deuses que conclui a famosa tetralogia 'O Anel dos Nibelungos', ganhar uma versão. Será a primeira neste palco desde 1959. O maestro Luiz Fernando Malheiro conduz a Orquestra Sinfônica Municipal e o Coral Lírico, sob direção cênica de André Heller-Lopes, que buscou referências no folclore e na cultura do Brasil para construir sua leitura. O elenco traz nomes como a soprano Eliane Coelho, interpretando Brünhild, e o tenor John Daszak como Siegfried. GC