Deutsche Boerse nega negociações de fusão com CME Group

"Como repetidamente comunicado, o foco estratégico principal da Deutsche Boerse é o crescimento orgânico", disse a empresa em um comunicado nesta segunda-feira.

As ações da Deutsche Boerse reduziam os ganhos vistos mais cedo e subiam perto de 4 por cento às 10h41 (horário de Brasília).

Na máxima, as ações da companhia avançaram mais de 10 por cento, depois que a Bloomberg publicou que o CME Group havia se aproximado da Deutsche Boerse para considerar o início de conversações com objetivo de unir as operações, citando quatro pessoas familiarizadas com a situação.

(Reportagem de Ludwig Burger)