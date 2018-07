Deutsche Boerse sai em defesa de fusão com NYSE Euronext

"Competitividade no mercado de derivativos é entre o espaço regulado e o mercado de balcão", afirmou Francioni em conferência. "Eurex e Liffe não competem entre si, elas se complementam."

O negócio entre a Deutsche Boerse, que opera a Bolsa de Frankfurt, e a NYSE Euronext, que opera bolsas em Amsterdã, Bruxelas, Lisboa, Nova York e Paris, continua a caminho, disse Francioni.

A Comissão Europeia, que deve se decidir sobre o controle da NYSE Euronext até o fim do ano, sinalizou que não considerará o mercado de balcão de derivativos ao analisar as implicações antitruste do negócio de 9 bilhões de dólares.

Isso, na prática, ressaltaria o domínio da operadora combinada em derivativos, o que poderia alimentar preocupações sobre competitividade e potencialmente forçar as companhias a proporem importantes concessões em troca da aprovação regulatória.

Francioni afirmou que o mercado de derivativos era global e não somente europeu. O presidente-executivo destacou que a necessidade de a Deutsche Boerse se fortalecer diante do aparecimento de novos concorrentes.

(Por Edward Taylor e Jonathan Gould)