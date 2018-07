Deutsche Telekom negocia colaboração com Netflix, diz revista

A revista mensal Manager Magazin citou pessoas ligadas ao assunto dizendo que as conversas estão muito avançadas, mas nenhum acordo havia sido conquistado e que o Netflix também estava em contato com outros grupos de telecomunicações alemães.

O Netflix revelou em maio os planos para lançar o serviço na Alemanha e na França neste ano, no maior teste até agora de sua estratégia de expansão global.

A Manager Magazin disse que Deutsche Telekom estava aberta a acomodar a expansão do Netflix, mesmo que o serviço competisse com a TV baseada na Internet da empresa alemã "Entertain".

A Deutsche Telekom não quis comentar.

O Netflix, cuja transmissão via Internet de filmes e séries de TV, como "House of Cards" abalou mercados de TV paga nos Estados Unidos e em outros países, quer ampliar seus negócios internacionais para alcançar novos clientes e aumentar a sua influência de compra com os fornecedores de conteúdo.

A empresa já está em mais de 40 países, principalmente na América Latina, e entrou na Grã-Bretanha, Irlanda, países nórdicos e na Holanda nos últimos dois anos.

(Reportagem de Ludwig Burger e Peter Maushagen)