Deve chover em parte do Norte e Nordeste do País O dia terá sol com variação de nuvens e pancadas de chuva isoladas e localmente fortes na faixa norte do País e no leste do Nordeste. A chance de pancadas de chuva será menor na faixa entre o norte de Rondônia e o oeste do Rio Grande do Norte. De acordo com o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec), o dia será de sol entre variação de nuvens e pancadas de chuva a partir da tarde no leste e nordeste do Rio Grande do Sul.