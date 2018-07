Deve gear na Mantiqueira no fim de semana, prevê Inmet Há possibilidade de gear na Serra da Mantiqueira no sábado, 11, e no domingo, 12, e a temperatura mínima pode chegar a 3ºC, informa o Instituto Nacional de Meteorologia. Em São Paulo, no sábado e domingo, o tempo deverá amanhecer nublado com névoa ao amanhecer. A temperatura mínima no sábado deve chegar a 9ºC.