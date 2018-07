Deve nevar no RS e em SC no fim de semana, diz Inmet

A chuva, amanhã, deve atingir o norte, centro e nordeste do Estado gaúcho, segundo o Inmet-RS. A temperatura estará em declínio expressivo e deve oscilar entre 1ºC e 18ºC. Já a umidade do ar pode ficar entre 62% e 98%. Os ventos terão intensidade de fraco a moderado.

Em Porto Alegre, a temperatura deve ficar amanhã entre 10ºC e 14ºC e a umidade do ar deve oscilar entre 64% e 96%. Ventos estarão fracos e moderados. No sábado, pode gear no sul do Rio Grande do Sul e cair neve na serra do nordeste do planalto entre a tarde e a noite. As temperaturas ficarão entre -2ºC e 16ºC.

No domingo, o dia será encoberto e poderá ter chuvisco no norte e nordeste. Nas outras regiões do Rio Grande do Sul, o tempo estará parcialmente nublado e o sul terá geada. Também no domingo há possibilidade de nevar no planalto e serra do nordeste do Estado na madrugada e pela manhã. Para segunda-feira, a previsão do Inmet é de tempo parcialmente nublado, com geadas em todo o Estado. Temperaturas para segunda-feira devem oscilar entre -4ºC e 12ºC.

Santa Catarina

Amanhã, a previsão do Inmet para Santa Catarina é de tempo encoberto a nublado com pancadas de chuva e trovoadas. Há possibilidade de chuvas fortes em áreas isoladas. As temperaturas estarão entre 6ºC e 20ºC e a umidade relativa do ar deve oscilar entre 66% e 98%. Em Florianópolis, a temperatura estará em ligeira elevação e a mínima deverá ser de 14ºC e a máxima de 20ºC. A umidade do ar deverá oscilar entre 68% e 98%.

No sábado, o tempo estará encoberto em Santa Catarina e poderá chover. Poderá nevar no planalto sul entre a tarde e a noite. Previsão de temperaturas entre -1ºC e 18ºC. No domingo, poderá chover no sul e leste de Santa Catarina. Poderá nevar no planalto sul na madrugada e pela manhã. Oscilação de temperatura entre -3ºC e 14ºC. Na segunda-feira, poderá gear no oeste, meio-oeste, planalto norte e planalto sul dO Estado catarinense. A previsão é de temperaturas entre -4ºC e 15ºC.

Paraná

No Paraná, o Inmet prevê para amanhã tempo estável, com temperaturas entre 9ºC e 23ºC. A umidade do ar poderá variar entre 58% e 98%. Em Curitiba, a sexta-feira será nublada e pancadas de chuva poderão ocorrer em áreas isoladas. A umidade estará entre 70% e 96%.

Para o sábado estão previstas pancadas de chuva para o todo o Estado do Paraná. As temperaturas deverão oscilar entre 6º e 22ºC. No domingo, o tempo deverá estar nublado e pode chover no leste do Paraná. Para a segunda-feira, o Inmet prevê geada no planalto sul e região central. A temperatura cai e fica entre -2ºC e 20ºC.