Devido a chuvas, duas cidades do Rio ficam em alerta Os municípios de Belford Roxo e Duque de Caxias, na baixada fluminense, entraram em estado de alerta nesta terça-feira, 26, devido ao aumento do nível do rio Capivari, que corta as cidades. O sistema de alerta de cheias do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) aponta ainda mais oito cidades em estado de atenção.