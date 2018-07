Devido a greve, Porto Alegre amanhece sem ônibus

Conforme determinação do Ministério Público do Trabalho (MPT), 30% da frota teria que operar normalmente durante toda a paralisação. Nesta terça-feira, 28, no entanto, a juíza Ana Luiza Heineck Kruse, atendendo a um pedido da prefeitura, decretou que 70% da frota deveria estar nas ruas durante os horários de pico. A categoria se revoltou com a decisão e decidiu pela greve geral.

Os trabalhadores pedem reajuste de 14% nos salários e aumento de R$ 4 reais no vale alimentação, além de uma jornada segurada de 36 horas e a manutenção do plano de saúde sem custos adicionais.

De acordo com a EPTC, seriam necessários 1.453 ônibus em uma segunda-feira normal para atender à demanda da população.