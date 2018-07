Devido a pane, Metrô libera catraca em três estações Um problema no sistema de cabos de fibra ótica do Metrô de São Paulo obrigou a liberação da catraca em três estações desde o início das atividades na manhã desta quinta-feira, 28. Os usuários não precisam pagar passagem para embarcar nas estações Corinthians-Itaquera, Artur Alvim e Patriarca da Linha-3 Vermelha. Segundo a Companhia do Metropolitano, nenhum acidente foi registrado.