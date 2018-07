Dez bandidos são mortos em confrontos com a PM de SP

Desde sábado, policiais do litoral norte, da Força Tática de São José dos Campos, do Comando de Operações Especiais (COE) de São Paulo, da Polícia Civil e Ambiental, além de um helicóptero Águia, iniciaram uma caçada aos bandidos. O primeiro confronto desta terça-feira ocorreu por volta das 6h30 da manhã, quando parte do bando foi surpreendida por policiais do COE embrenhados na mata. Segundo o coronel Cassio Armani, da Polícia Militar, os criminosos resistiram à ordem de prisão e atiraram contra os policiais. Na troca de tiros, três dos bandidos foram baleados e chegaram sem vida ao pronto-socorro. Momentos antes, um carro pertencente à Petrobras, que possui uma estrada privativa na região por conta dos oleodutos, foi roubado pelos criminosos. Os ocupantes foram rendidos. A Kombi seguiu sentido à cidade de Salesópolis, na região de Mogi das Cruzes.

Cidade sitiada.

Em Biritiba Mirim, eles foram cercados pela PM, que chegou até o local após o helicóptero Águia acompanhar o trajeto do carro roubado. Os bandidos, porém, conseguiram furar o cerco, bateram o carro e saíram atirando. Eles invadiram uma escola durante o período de aulas e uma base da Polícia Militar, onde mantiveram uma cozinheira refém. A pequena cidade de 20 mil habitantes ficou sitiada. Após horas de negociação, dois bandidos se entregaram, mas outros dois resistiram e foram mortos. Nesta ação, dois policiais militares também foram atingidos pelos tiros nas pernas, mas passam bem. A cozinheira ficou bastante ferida e foi encaminhada ao pronto-socorro local. Até às 13h desta terça-feira, 18, o saldo do quarto dia de operação era de 9 criminosos mortos (sete em Caraguatatuba e dois em Biritiba Mirim), quatro presos e dois PMs atingidos por tiros. Por volta das 18h, a polícia informou que um décimo bandido havia sido morto após nova troca de tiros. Não foram divulgadas informações sobre essa última morte.

Cinco armas, dois fuzis e R$ 125 mil já foram recuperados pela polícia, além dos relógios e celulares que foram furtados do shopping. As buscas continuam aos outros bandidos foragidos. Segundo a delegada seccional do litoral norte, Nilze Batista Scapulatiello, os vigias do shopping já foram ouvidos e reconheceram os bandidos mortos. "Decretei a prisão temporária por cinco dias dos homens que foram presos e a Polícia Civil está em situação de alerta, afinal, a quadrilha teve 10 baixas e certamente sofreremos represálias", afirmou. Os cinco bandidos presos estão no Distrito Policial de Caraguatatuba, já que os agentes penitenciários do Centro de Detenção Provisória (CDP) estão greve e todos os detidos do litoral norte estão sendo mantidos no DP. A Polícia Civil também teme uma possível invasão do distrito para resgate de presos.