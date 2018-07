Dez da mesma família morrem em acidente na BA

Segundo o delegado de Correntina, Marcelo Calçado, as vítimas voltavam de Brasília, onde resgataram o corpo de Tibúrcio da Silva, morto por enfarte no último domingo. Ele seria enterrado na tarde de hoje, no município de Santana. O corpo era transladado em outro carro no momento do acidente.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) ainda não sabe informar o motivo do acidente, ocorrido por volta das 5h30 em um trecho de reta da estrada. A principal suspeita é que um dos motoristas tenha cochilado ao volante e causado a colisão frontal com o outro veículo.

Todos os ocupantes da van, entre eles filhos e netos de Silva, morreram na hora. Os corpos das vítimas estão sendo encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Barreiras, principal cidade da região. O motorista da carreta, com ferimentos leves, foi levado a um hospital de Correntina. A Prefeitura de Santana decretou luto oficial de três dias pelo acidente.