Dez foram presos em operação contra tráfico em SP

De acordo com informações do Ministério Público, a Justiça emitiu 14 mandados de prisão e 15, de busca e apreensão. Localizado em uma chácara em Mairiporã, Adelson Paes Leme resistiu à prisão e morreu em tiroteio com a PM. Com ele foi apreendida uma pistola 380. A polícia apreendeu, ainda, cinco tijolos de maconha e um quilo de cocaína na chácara.

Foram presos ainda Pedro Augusto Nicastro, Arquimedes Augusto Nicastro, Celso Pereira, Fábio Júnior Pereira, Fernando Henrique Leite Pereira, Fernanda Pereira, Maria Leite Pereira, Anderson Ribeiro Costa, Carlos Adão Filho e João Henrique do Prado Pinto. Outro suspeito de integrar a quadrilha com mandado de prisão expedido, Edson Alves de Siqueira já estava preso. Charles Mauro da Silva e Marcos Fabiano de Souza Dias não foram localizados e são considerados foragidas.