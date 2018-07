Dez menores fogem da Fundação Casa em Campinas Dez internos da Fundação Casa, em Campinas, fugiram no início da tarde desse domingo, 5, pelo teto da unidade. Os adolescentes jogavam futebol em uma quadra coberta, quando 11 deles, com uma escada, quebraram o forro e, pelo teto, pularam para fora do prédio, que fica no bairro San Martin.