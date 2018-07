Dez morrem em acidente de ônibus no interior de SP

Na volta do passeio em Campos do Jordão, lotado com 42 passageiros e o motorista, depois de visitarem a cidade de Aparecida, na região do Vale do Paraíba, o ônibus desgovernado, tombou após bater em muretas de proteção.

Segundo o motorista, Isaac Correia de Almeida, que sobreviveu ao acidente e estava com a habilitação vencida desde setembro, ele perdeu o controle depois de ouvir um barulho no veículo, batendo na mureta de proteção e tombando na rodovia, cerca de 500 metros após a saída do túnel, sentido Taubaté.

De acordo a Polícia Rodoviária Estadual, o acidente pode ter sido provocado por problemas mecânicos. Foram registradas 10 mortes, entre elas uma criança de 4 anos. O acidente deixou ainda vítimas graves que foram levadas para o Hospital Regional de Taubaté. Os demais passageiros foram encaminhados para hospitais de Campos do Jordão e Pindamonhangaba.

A rodovia precisou ser totalmente interditada para o atendimento das vítimas. Bombeiros de Campos do Jordão, Pindamonhangaba, Taubaté e São José dos Campos ajudaram no resgate.