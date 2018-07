Dez morrem em acidente entre ônibus e caminhão no PR

A polícia afirmou que o motorista do caminhão, sozinho no veículo, não se feriu, mas não tem informações sobre o estado de saúde do condutor do coletivo. As demais vítimas foram conduzidas a hospitais nas cidades de Piraí do Sul, Jaguariaíva e Castro.

Bombeiros, policiais rodoviários, Instituto Médico Legal (IML) e a Defesa Civil permaneciam no local do acidente. De acordo com a Polícia Rodoviária, os motoristas enfrentam lentidão por aproximação no trecho.