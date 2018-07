Dez presos fogem da cadeia de Salto-SP Dez presos serraram as grades de uma cela e fugiram na manhã de hoje da cadeia pública de Salto, a 98 quilômetros de São Paulo. O prédio, com capacidade para 48 detentos, abrigava 51. Os prisioneiros usaram uma serra para romper as grades. O mesmo instrumento foi usado para abrir um buraco no alambrado que recobre o pátio. Os fugitivos usaram uma corda feita de lençóis para escalar o muro.