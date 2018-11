Dez presos fogem de delegacia no interior de SP Dez presos fugiram na noite de ontem da Delegacia de Investigações Gerais de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Segundo a delegacia, havia 39 detentos na hora da fuga. Dois deles já foram recapturados. Os presos serraram as grades, renderam um carcereiro e fugiram levando um carro e uma motocicleta. Os veículos também foram encontrados.