Dez tipos de crime crescem em SP, indica secretaria

O diretor da Coordenadoria de Análise e Planejamento (CAP) da secretaria da segurança Pública, Túlio Kahn, afirmou que vários fatores podem explicar a mudança, entre eles a crise econômica. ?Ela ajudou a intensificar o aumento da criminalidade, mas não a explica todo o crescimento?, disse. Cada ponto porcentual a mais nos índices de desemprego significa, segundo Kahn, um acréscimo de 5 mil roubos na estatística policial. Outros fatores, como o fim do cumprimento em regime integral fechado para o cumprimento das penas por crimes hediondos e até ?um caráter cíclico da criminalidade? teriam influído na mudança.

Os roubos no primeiro trimestre deste ano alcançaram 65.635 casos - o recorde anterior pertencia ao 2º trimestre de 2003 (64.282). Embora o índice tenha crescido em todas as regiões do Estado, o aumento foi maior em Presidente Prudente (76,9%), Bauru (59,7%) e Piracicaba (38,5%). O crescimento na capital foi o menor do Estado (12,6%). Segundo Kahn, excluindo o último trimestre de 2008, quando a greve da Polícia Civil prejudicou o registro de casos, os roubos crescem há três trimestres consecutivos, o que atesta a tendência de alta. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.