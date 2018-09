Dezenas de sauditas se reúnem em frente a ministério em protesto

Os protestos são proibidos na Arábia Saudita, e o ministério negou que estivesse ocorrendo um. Os jornalistas não puderam se aproximar do complexo ministerial.

"Eles exigem a libertação dos parentes que estão na prisão", disse à Reuters, por telefone, o ativista Mohammed al-Qahtani. Ele não participava da manifestação.

Na sexta-feira, uma convocação via mídias sociais para protestos contra o governo teve pouco comparecimento, diante do aumento da presença da polícia na capital Riad e em outras cidades. Pequenas manifestações de xiitas ocorreram no leste.

Imagens publicadas no Twitter mostravam dezenas de homens vestidos com trajes brancos e adereços vermelhos na cabeça, reunidos pacificamente do lado de fora do ministério. Eles não pareciam gritar frases de efeito ou carregar faixas.