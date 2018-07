Dezesseis são presos acusados de causar acidentes e roubar carga em Sergipe

Solange Spigliatti, do estadão.com.br

Subiu para 16 o número de pessoas presas durante a Operação Imperatriz, acusadas de provocar acidentes na Rodovia BR-101, em Sergipe, para roubar cargas de caminhão. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o esquema beneficiava um grupo de empresários.

As 16 pessoas presas já estão sendo ouvidas no Centro de Operações Policiais Especiais (COPE), de Aracaju. Sob vigilância de 220 agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da Polícia Civil e Militar, o grupo composto por assaltantes e empresários é acusado de roubar cargas na região Sul do Estado.

Ao todo, foram cumpridos 15 mandados de prisão e 20 de busca e apreensão. Durante a ação, uma pessoa foi flagrada portando arma sem documentação e acabou presa em flagrante.

Também durante a operação, os policiais recuperaram cargas roubadas, apreenderam veículos e documentos fiscais.