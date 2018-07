Dezessete são denunciados por violentar jovens em SP

Até ontem, quatro pessoas haviam sido presas; quatro adultos estavam foragidos, entre eles, duas mulheres - uma universitária que filmou a ação e uma dona de butique. As agressões ocorreram em 20 de abril na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB). O casal marcou encontro para namorar no clube, que estava fechado, quando foi surpreendido pelo grupo.

Segundo o promotor, os menores foram perseguidos, violentados, espancados e ameaçados. Havia outras pessoas conhecidas na cidade, como um professor e o funcionário de uma academia, também presos. As agressões foram registradas pelo celular de uma estudante de Odontologia de São José do Rio Preto, considerada foragida. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.