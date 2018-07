DF abrirá Campanha da Fraternidade em março Em Brasília, a Igreja Católica abrirá Campanha da Fraternidade, oficialmente, em março. A arquidiocese de Brasília (DF) fará a abertura da Campanha de 2009, que aborda o tema "Fraternidade e Segurança Pública", no dia 1º de março, às 17 horas, na Paróquia São Sebastião, em Planaltina (DF), em solenidade que reunirá coordenadores de pastorais e movimentos leigos da arquidiocese, bem como dirigentes de entidades e organizações cujas atividades se associam à temática da Campanha. Presidirá a cerimônia o vigário-geral, padre João Ignácio Périus. Na Diocese de Santos, professores da rede pública municipal de Cubatão, participaram ontem (22) de encontro de formação sobre o tema da Campanha da Fraternidade 2009, da Igreja Católica, no Paço Municipal. O encontro foi coordenado pela Comissão Diocesana da Campanha da Fraternidade e pelo Núcleo da Pastoral da Educação-Setor Cubatão, que há mais de três anos realiza encontros mensais de formação com os professores. A Diocese de Santos faz a abertura da Campanha da Fraternidade na Quarta-feira de Cinzas (25) às 9 horas, na Catedral da cidade. A celebração será presidida pelo bispo diocesano de Santos, d.Jacyr Francisco Braido, que nesse dia apresentará suas Diretrizes Pastorais para período de 2009 a 2011.