DF confirma morte de bebês em hospital de Ceilândia

A Secretaria de Saúde confirmou a morte de dois bebês por infecção da bactéria Serratia. Segundo o governo, as mortes de duas crianças estão sendo investigadas e as de outras duas crianças não têm ligação com a bactéria.

Seis crianças seguem internadas. De acordo com as informações do governo local, os dois bebês diagnosticados com a bactéria estão sendo tratados com antibióticos. Especialistas dizem que a transmissão da bactéria ocorre por falta de higiene nas mãos.