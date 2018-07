DF e 10 estados mantêm alerta por baixa umidade do ar

O alerta atinge os estados do Pará, Maranhão, da Bahia, de Mato Grosso, Minas Gerais, São Paulo, exceto no litoral, do Piauí, do Tocantins, de Goiás, de Mato Grosso do Sul, além do Distrito Federal. Hoje, a umidade relativa do ar no Distrito Federal registrou índice de 10% às 14 horas, momento em que a temperatura chegou a 26,6 ºC. A marca é recorde para o país e só havia sido registrada anteriormente, também no DF, em 2002 e 2004, segundo o Inmet.