DF eleva número de mortes por superbactéria para 18

De janeiro até 15 de outubro foram registrados 183 casos de contaminação, das quais 46 tiveram infecção. De acordo com a secretaria, 61 pacientes seguem internados em hospitais públicos e privados. No Hospital de Base de Brasília, os casos de infecção são de doentes graves da terapia intensiva e neurocirurgia ou que sofreram politraumatismos.

A Secretaria da Saúde do DF informou que cirurgias continuam sendo realizadas. Pacientes sob suspeita estão sendo cuidados por um grupo reservado de profissionais e as medidas de vigilância foram reforçadas. O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, confirmou casos da superbactéria em São Paulo e no Paraná. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.