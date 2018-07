DF pagará 14º salário em escolas destacadas por mérito O governo do Distrito Federal anunciou hoje a criação de um 14º salário dos professores do DF, com o pagamento vinculado a melhorias nos resultados das escolas onde eles dão aula. O Pró-Mérito, como o bônus está sendo chamado, será recebido pelas escolas que diminuírem em 20% os índices de repetência e evasão e aumentarem as notas nos sistemas de avaliação nacional e local.