DF: polícia prende 4 suspeitos de tráfico de drogas Policiais do Distrito Federal prendera, neste sábado quatro pessoas suspeitas de fazerem tráfico de drogas em um imóvel que fica em frente a uma delegacia de polícia no Núcleo Bandeirante, bairro próximo ao Plano Piloto. Os suspeitos atuavam dentro de um apartamento particular da funcionária pública Martha Cristina Curado, 59 anos, cujo filho, André Curado dos Santos, 39 anos, controlava o negócio com a conivência da mãe, segundo a polícia.