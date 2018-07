DF reafirma que mancha de óleo saiu do Planalto

De acordo com o comunicado do governo distrital, técnicos da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) rastrearam a galeria de redes pluviais e localizaram o local do derramamento. "Com o auxílio de um robô equipado com câmera de vídeo e monitorado remotamente, foi possível chegar com precisão a um ''posto de visita'' (ponto de vistoria) localizado no anexo IV", afirma o texto.

A administração distrital afirma que já foram adotadas medidas para evitar danos ao meio ambiente e que aguarda o resultado da análise química para "confirmar as evidências de que o vazamento partiu da caldeira" do restaurante do Planalto. O resultado do laudo químico deve sair em dez dias e, a partir daí, será calculado o valor definitivo da multa. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente do Distrito Federal, foram retirados 16 tambores de água com resíduos. A mancha tinha uma espessura de 2 milímetros.