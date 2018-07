DF supera meta de imunização contra febre amarela A tensão em Brasília diante da notícia de casos suspeitos de febre amarela causou uma corrida aos postos de vacinação desde o dia 29. De lá para cá, foram vacinadas 370 mil pessoas, 120 mil a mais do que a meta estipulada pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal. "Criou-se um pânico desnecessário. A meta da cobertura vacinal de 100% foi superada. Isso mostra que pessoas desesperadas se vacinam mais de uma vez para garantir a proteção", disse o subsecretário de Vigilância à Saúde da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, Joaquim Carlos. Com a grande procura, postos ficaram desabastecidos, até mesmo o do prédio anexo do Ministério da Saúde no Congresso. Em Águas Lindas (GO), a imunização foi interrompida no início da tarde de hoje e somente deve ser retomada na sexta-feira, prazo dado para o reabastecimento do estoque. Em Pirenópolis (GO), a 150 quilômetros de Brasília e onde o paciente Graco Carvalho Abubakir passou o feriado de ano-novo, houve também uma corrida aos postos de vacinação.