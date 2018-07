DF tem hoje campanha de vacinação antirrábica Será realizada hoje campanha de vacinação antirrábica na área rural do Distrito Federal. A expectativa é imunizar 30 mil cães e gatos a partir de dois meses de idade. As vacinas serão aplicadas entre 9 e 17 horas. Segundo a Secretaria de Saúde do DF, no ano passado, aproximadamente 14 mil animais da área rural receberam a dose da vacina.