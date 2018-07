DF terá de pagar indenização de R$ 50 mil a estudante

Conforme informações do TJDFT, o menino afirma que foi atingido por um alfinete soprado em um canudo, por outro aluno, o que lhe causou a perda da visão com a retirada do globo ocular. O acidente aconteceu em outubro de 2002 na Escola Classe 419 de Samambaia, cidade-satélite de Brasília.

Ele entrou com uma ação contra danos morais afirmando que, como o fato foi dentro da sala de aula, seria de responsabilidade dos agentes públicos. O Distrito Federal negou a existência de relação direta entre uma eventual omissão e o evento e alegou que a lesão foi fruto de uma brincadeira entre os dois garotos, não comunicado à professora ou à direção para que fossem tomadas providências.