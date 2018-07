Di Natale deixa a Udinese um ponto atrás da Juventus

Dois gols de Mattia Destro ajudar ao Siena vencer por 4 x 1 o Chievo. Já Andrea Lazzari garantiu a vitória de 1 x 0 da Fiorentina em casa contra o Genoa nas outras partidas deste domingo.

Di Natale, novamente no topo da tabela dos artilheiros, se livrou da marcação fraca para marcar aos 38 minutos do primeiro tempo aproveitando um cruzamento de Dusan Basta.

O resultado recupera a Udinese que perdeu na última quarta-feira por 2 x 0 contra o Napoli. A Udinese perdeu a sua invencibilidade naquela partida, quando o irrepreensível Di Natale estava fora por contusão.

A vitória deste domingo deixa a Udinese com 18 pontos em nove partidas, um atrás do líder Juventus que venceu a Inter Milan por 2 x 1 no sábado.

Os campeões do Italiano na temporada passada AC Milan, que venceu por 3 x 2 contra a AS Roma em partida também no sábado, estão em terceiros com 17 pontos. A Lazio, que está com 15, visita o Cagliari em partida ainda neste domingo.

(Por Brian Homewood)