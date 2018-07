Dia chuvoso causa acidentes e lentidão em SP

A Avenida Francisco Morato, sentido bairro, ficou completamente bloqueada após uma colisão entre carro e caminhão na altura da Rua Ministro Heitor Bastos Tigre. Os motoristas na via enfrentaram quase três quilômetros de tráfego lento, entre a Rua Doutor Alexandre Marcondes Filho e a Avenida Monsenhor Manfredo Leite.

A direção Castelo Branco da Marginal do Tietê foi a via mais movimentada. O congestionamento na pista expressa atingiu sete quilômetros, da Ponte da Freguesia do Ó até a rodovia. A Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, ficou logo atrás, com 5,6 quilômetros de tráfego lento na pista expressa, entre a Rodovia Castelo Branco e a Cidade Universitária.

Nas estradas, o excesso de veículos causou mais de dez quilômetros de lentidão na Rodovia Ayrton Senna, sentido Capital. Como reflexo do congestionamento nas Marginais, quem trafegava pela Rodovia Castelo Branco teve de reduzir a velocidade entre os quilômetros 33 e 27 e 26 e 25.