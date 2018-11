Dia da mentira toma conta do mundo com pegadinhas

Direitos nominais do Central Park de Nova York a venda, Google mudando de nome e a Starbucks lançando um tamanho de copo de café gigante. Só pode ser no Dia da Mentira. De acordo com a tradição, jornais e sites de todo o mundo fizeram várias pegadinhas nesta quinta-feira, 1º, que vão do ligeiramente crível ao extremamente absurdo.

O gigante da internet Google se juntou à brincadeira, afirmando lançar uma nova ferramenta de tradução, o "Tradução para Animais", e se renomeou Topeka, em homenagem a uma cidade do Estado americano do Texas - que se rebatizou temporariamente para Google já que pretende se tornar uma capital da fibra ótica da empresa. "Os funcionários da Google, uma vez conhecidos como 'googlers', agora serão chamados de 'topekers' ou 'topekans', dependendo de uma reunião do conselho", disse a empresa em seu site.

Numa tentativa de liquidar o déficit de orçamento da cidade, a prefeitura de Nova York anunciou em seu perfil do Twitter que o prefeito Michael Bloomberg decidiu vender os direitos nominais do Central Park, do East River e do onipresente ex-prefeito Ed Koch. "Agradeço a homenagem concedida pelo prefeito, quando ele me incluiu com os dois maiores bens da cidade", disse Koch por telefone. "Peço que a licitação inicial tenha valor de US$ 25 milhões para mim e US$ 200 milhões para o Central Park", acrescentou, juntando-se à brincadeira.

Já uma das maiores redes de cafeterias dos Estados Unidos, a Starbucks anunciou o Plenta, um copo gigante com capacidade de quase quatro litros, e o Micra, uma xícara onde cabem apenas 6 ml da bebida. Isso porque a empresa precisa agradar tanto os que gostam muito quanto os que gostam pouco de café.

Do outro lado do mundo a brincadeira também ganhou destaque. O jornal britânico Guardian contratou os serviços de misturar o 1º de Abril do correspondente Olaf Priol para um texto de página inteira sobre o comercial da campanha do Partido Trabalhista que descreve o primeiro-ministro Gordon Brown como um personagem de um filme de Quentin Tarantino/Arnold Schwarzenegger.

Outros jornais britânicos também brincaram com anúncios da BMW, oferecendo automóveis com os logos redondos da montadora na cor do partido político de preferência. "A BMW está te dando a oportunidade de personalizar seu carro de acordo com sua visão política", diz a pequena frase embaixo de emblemas da BMW vermelhos do Partido Trabalhista, azul dos Conservadores e amarelo dos Democratas Liberais.

A rede de TV australiana ABC transmitiu uma entrevista-paródia sobre o ferimento do jogador David Beckham, na qual o ex-capitão da Seleção inglesa de futebol diz que foi criado para integrar a equipe nacional australiana, os Socceroos, como assistente e levá-los à glória na Copa do Mundo da África do Sul.

No Brasil, o Dia da Mentira fez as hastags #primeirodeabrilfacts e #1deabrilfacts ficarem no trending topics do Twitter praticamente o dia todo. A tradição é de séculos atrás, mas as origens da brincadeira é desconhecida. Em alguns países, a brincadeira permite que se faça pegadinhas antes do meio dia como o Dia da Mentira, mas torna-se a enganar a si próprio se o fizer na parte da tarde.