Dia da Mulher é dia de luta e celebração, diz Marina A ex-ministra Marina Silva disse neste sábado, 8, em seu perfil nas redes sociais, que vê o Dia Internacional da Mulher, celebrado hoje, não só como um dia de luta, mas de celebração à capacidade de realização do público feminino. Em seu post, ela destaca a necessidade de as mulheres seguirem na luta pela igualdade social com os homens.