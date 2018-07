Dia da Mulher embala discursos pró-ministra

Lula dedicou pelo menos um terço dos oito minutos de seu discurso para enaltecer Dilma. "Não poderia dar uma demonstração de apreço mais forte pela luta das mulheres neste país, pelas conquistas delas neste país, do que indicar ao meu partido e aos meus aliados para me substituir nada mais nada menos do que uma mulher brasileira, uma mulher de luta, uma mulher que já provou na luta que é capaz", disse Lula, puxando Dilma pela mão e a levando até a beira do palco.

Dilma também discursou abertamente sobre a Presidência. Disse que se perguntava muitas vezes se o Brasil estava preparado para ter uma mulher presidente. Ela própria respondeu: "Eu digo a vocês que não só o Brasil está preparado, mas as mulheres também estão preparadas."